İspanya, Gazze İçin BM'ye 500 Milyon Avro Destek Sağlayacak - Son Dakika
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İspanya, Gazze İçin BM'ye 500 Milyon Avro Destek Sağlayacak

İspanya, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine destek verecek.

05.05.2025 14:26
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının soruşturulması çabalarının desteklenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine (OHCHR) 500 milyon avro ilave destek sağlayacaklarını açıkladı.

Bakan Albares, İspanya parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde, hükümetin 1 Nisan'da onayladığı 2025-2028 dönemine ilişkin yeni Dış Eylem Planı'nı anlattı.

İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka göre hareket etmesi gerekliliğini Uluslararası Adalet Divanındaki (UAD) duruşmada hatırlattıklarını aktaran Albares, BM üyesi olan İsrail'in BM kurumlarıyla işbirliği yapması ve Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

İspanyol Bakan, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlallerine yönelik soruşturmasında çabalarını ve kapasitesini artırması için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine 500 milyon avro ilave destekte bulunacaklarını belirtti.

"Gazze'deki durum hiçbir şekilde kabul edilemez." diyen Albares, İsrail'in Gazze'ye haftalardır insani yardım girişini engellemeyi sürdürerek "benzeri görülmemiş bir açlığa" sebep olduğunu ifade etti.

Filistinli sivillerin hayatının kurtarılması için acil insani yardım gereklidir

Albares, masum Filistinli sivillerin hayatının kurtarılması için acil insani yardımın gerekliliğine vurgu yaptı.

Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanmasının talep ettiklerini belirten Albares, bu mümkün olur olmaz İspanya'nın Gazze'ye yardım göndermeye hazır olduğunun altını çizdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'de üstlendiği önemli role değinerek, İspanya'nın BM'yi ve kurumlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 459 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 569 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 567'ye, yaralıların sayısının da 118 bin 610'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, Gazze İçin BM'ye 500 Milyon Avro Destek Sağlayacak - Son Dakika

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