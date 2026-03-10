İspanya, İran'ı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, İran'ı Kınadı

10.03.2026 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, İran'ın Türkiye'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve diyalog çağrısında bulundu.

İspanya hükümeti, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi olayını "şiddetle ve kararlılıkla" kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İran'ın Körfez ülkelerine, özellikle de sivil altyapıya yönelik kabul edilemez saldırılarını ve Türkiye'ye füze fırlatmasını şiddetle ve kararlılıkla kınadığını yinelemektedir. Bu eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ciddi ihlallerini teşkil etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"İspanya hükümeti, Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ortaklarımıza yönelik haksız ve ayrım gözetmeyen saldırıların kurbanlarının ailelerine en derin taziyelerini sunar." denilen açıklamada, İspanya'nın bu ülkelerle "tam dayanışma" içinde olduğu vurgulandı."

Bölgede gerilimlerin azaltılması ve çözüme kavuşturulmamış anlaşmazlıkların giderilmesi için diyalog ve müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunan İspanya hükümeti, "Şiddet ve askeri çözüm, yalnızca daha büyük bir istikrarsızlık yaratacak ve bu da herkes için barış, güvenlik ve refaha zarar verecektir." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, İspanya, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya, İran'ı Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 03:28:43. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya, İran'ı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.