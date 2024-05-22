İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i Tanıyacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin'i Tanıyacaklarını Açıkladı

İspanya, İrlanda ve Norveç Filistin\'i Tanıyacaklarını Açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Açıklamada, Filistin'in tanınmasının uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğu vurgulandı ve Türkiye'nin daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması için çaba harcamaya devam edeceği ifade edildi.

22.05.2024 11:15
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, bazı Avrupa devletlerinin Filistin'i tanıma kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'in tanınmasının uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereği olduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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