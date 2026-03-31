İspanya, İsrail'in İdam Ceza Yasasını Kınadı

İspanya hükümeti, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam cezasını öngören yasanın onaylanmasını kınadı.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin haftalık olağan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getirmesine ilişkin "Uluslararası hukukla örtüşmeyen bu kararı kınıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail Meclisinin aldığı kararın "bu ülkenin radikal bir sürüklenmeden geçtiğinin bir göstergesi" olduğunu söyleyen Saiz, İspanya hükümetinin bu tip girişimlere karşı her zaman tutarlı olduğunu ve kararlılıkla kınadığını vurguladı.