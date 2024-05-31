İspanya, İsrail'in Kudüs Konsolosluğu faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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İspanya, İsrail'in Kudüs Konsolosluğu faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıkıyor

İspanya, İsrail\'in Kudüs Konsolosluğu faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıkıyor

İspanya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından İsrail yönetiminin ülkenin Kudüs Konsolosluğunun faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıktı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, İsrail makamlarına, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiklerini bildiren bir nota gönderdiklerini açıkladı. İspanya, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

31.05.2024 14:13
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İspanya hükümeti, Filistin devletini tanıma kararı almasının ardından İsrail yönetiminin ülkenin Kudüs Konsolosluğunun faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıktı.

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, İsrail makamlarına, "İspanya'nın, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğini' içeren bir nota gönderdiklerini açıkladı.

"Konsolosluğun statüsünün uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığını ve bu statünün tek taraflı değiştirilemeyeceğini" bildirdiklerini belirten Albares, İsrail yönetimini bu kararından dönmeye çağırdı.

İspanya, Norveç ve İrlanda, 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Filistin devletini tanımasına karşı "cezalandırıcı" bir tedbir almış ve bu ülkenin Kudüs konsolosluğunun 1 Haziran'dan itibaren Filistinlilere hizmet vermeyi durdurmasını istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya, İsrail'in Kudüs Konsolosluğu faaliyetlerine kısıtlama getirmesine karşı çıkıyor - Son Dakika

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