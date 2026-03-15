İspanya, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı
İspanya, İsrail'in Lübnan'daki Saldırısını Kınadı

15.03.2026 00:15
İspanya hükümeti, Lübnan'daki tıp merkezine düzenlenen İsrail saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki bir tıp merkezine düzenlenen ve 12 sağlık çalışanının ölümüne yol açan İsrail saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastanelere yönelik saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlalidir ve soruşturulması gerekir." ifadesi kullanıldı.

"İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki Burç Kalavay'da bulunan bir sağlık merkezine düzenlenen ve 12 sağlık çalışanının ölümüne yol açan İsrail saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada, kurbanların ailelerine en derin taziyeler sunularak, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi."

"Hastaneler asla askeri hedef olamaz" vurgusunda bulunulan açıklamada, İspanya hükümeti, özellikle çatışma bölgelerinde hayat kurtaran doktorların ve sağlık personelinin yaptığı hayati çalışmaları korumaya olan tam bağlılığını ifade etti."

Ayrıca, dün İsrail'in, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) bünyesindeki Nepal askeri birliğinin kışlasında yangın çıkmasına yol açan ve UNIFIL'e yönelik devam eden saldırıları kınandı.

Pedro Sanchez hükümeti, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararın uygulanmasına olan bağlılığını ve UNIFIL'in görevine olan sarsılmaz desteğini yineleyerek, UNIFIL'in güvenliği için güvence talep etti.

Kaynak: AA

Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti

00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
