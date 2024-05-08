İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze'deki şiddet hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı - Son Dakika
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İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze'deki şiddet hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı

İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze\'deki şiddet hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı

İspanya Kralı 6. Felipe, Gazze'deki şiddetin artmasının endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek, Orta Doğu'daki krizin küresel belirsizliklere yol açtığını ifade etti. Kral Felipe, dünyanın karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığını ve kırılgan sorunlar karşısında ortak eylem gerektiğini vurguladı.

08.05.2024 22:29
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Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'nın Kralı 6. Felipe, İsrail'in saldırıları altında bulunan, 34 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki şiddetin hayal edilemeyecek boyutlara ulaştığını söyledi.

Kral 6. Felipe, Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gazze Şeridi'ndeki yıkım ve insani durum herkes için en büyük endişe kaynağı. Gazze'deki şiddet hayal bile edilemeyecek boyutlara ulaştı." dedi.

İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'deki şiddetin artmasının Orta Doğu'daki krizde nadiren görülen bir durum olduğunu ve bunun sonuçlarının küresel olarak birçok belirsizliğe yol açtığını ifade eden İspanya Kralı, "Aslında bu 7 Ekim'de başlamadı ancak 7 Ekim'de İsrail'in uğradığı ve Gazze'den gerçekleştirilen bir dizi korkunç ve büyük ölçekli terörist saldırıyla birlikte şiddet bu korkunç tırmanışa geçti." diye konuştu.

Kral 6. Felipe, jeopolitik ve ekonomik sorunlardan, demografik hareketlerden ve dijitalleşme gibi daha birçok faktörden dolayı dünyanın gittikçe karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığını, özellikle kırılgan sorunlar karşısında ortak ve eş güdümlü eylemden başka alternatif olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

İspanya, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Kralı 6. Felipe: Gazze'deki şiddet hayal edilemeyecek boyutlara ulaştı - Son Dakika

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