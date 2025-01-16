İspanya, Lübnan Ordusuna 10 Milyon Euro Yardımda Bulunacak

Güncel

BEYRUT, 16 Ocak (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne 10 milyon euro bağışta bulunacaklarını duyurdu.

Bueno, bu açıklamayı çarşamba günü Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından yaptı.

Bakan, Lübnan'da istikrarın sağlanması ve insani yardım çalışmalarının kolaylaştırılması için orduya yardım ve BM Geçici Gücü'ne katılım başta olmak üzere çeşitli vasıtalarla destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bueno, 10 milyon euroluk yardımın maaşların ödenmesi ve orduya lojistik destek sağlanması için kullanılacağını söyledi.

Bueno, ülkesinin sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınadığını ve hem Lübnan hem de İsrail vatandaşlarının güvenliği için Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde konuşlanmasını desteklediğini söyledi.

Bueno, İsrail ve Hizbullah arasında 14 aydır devam eden ölümcül çatışmalardan kısa süre önce kurtulan Lübnan'ın yeniden inşasına yardımcı olacaklarını kaydetti.

Bueno, Avn'a İspanya'ya ziyaret davetinde de bulundu.