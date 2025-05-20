İspanya Meclisi'nden İsrail'e Silah Ambargosu Kararı - Son Dakika
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İspanya Meclisi'nden İsrail'e Silah Ambargosu Kararı

İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden kararı kabul etti.

20.05.2025 21:58
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İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden tavsiye kararını kabul etti.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ile muhalefetteki Podemos ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox dışında tüm siyasi partiler "evet" oyu kullandı.

Oylamaya 347 milletvekili katılırken, 176 evet, 171 hayır oyu ile tavsiye kararının kabul edilmesini bazı milletvekilleri ayakta alkışladı.

Mecliste kabul edilen ve hükümetten harekete geçmesi talep edilen tavsiye kararı gereği, Filistin halkına karşı saldırılarında İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynağın, kask, yelek gibi ekipmanın veya askeri amaçlı kullanılacak yakıtın bile yasaklanması önerildi.

Öneri ile İspanya'daki dış ticaret yasasının değiştirilerek, İsrail örneğinde olduğu gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışan ve ortak olan devletlerle askeri sözleşme yapılmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor.

Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, "İspanya'nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapamayacağını, mevcut durumda Gazze'de soykırım yapan İsrail'in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini" savundu.

"Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir"

Aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra da yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nu hemen bu hafta içinde olağanüstü toplantı yaparak, İsrail'e silah ambargosu için kararname çıkarmasını istedi.

Belarra, "Filistinliler daha fazla bekleyemez. Netanyahu, onları öldürüyor, bombalıyor, hasta ve aç bırakıyor. Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir ve (Binyamin) Netanyahu'yu dönemimizin Hitler'i haline getirmiştir. İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortaklığı yapmayı bırakın." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Robles, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail ile silah ticaret yapılmadığını savundu

Diğer yandan Brüksel'deki AB Dışişleri ve Savunma Bakanları toplantısına katılan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles ise daha önce birçok kez Başbakan Pedro Sanchez'in de söylediği gibi İspanya'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bu ülke ile silah ticareti olmadığını ileri sürdü.

Robles, "İsrail'den silah satın almıyoruz ve bu çok açık bir şekilde belirtilmelidir. 7 Ekim'den bu yana İsrail'den hiçbir silah satın alınmadı. Sadece İspanyol güvenlik güçlerinin korunmasına yönelik malzemeler (kask, yelek) alındı." dedi.

Meclisteki oturum sırasında dışarıda Filistin'e destek için gösteri yapan sivil toplum örgütleri ise İspanya'nın halen İsrailli silah şirketleriyle faal durumda 9 sözleşmesi olduğunu ve İsrail'e milyonlarca avro ödediğini iddia etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İspanya, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya Meclisi'nden İsrail'e Silah Ambargosu Kararı - Son Dakika

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