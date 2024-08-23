İspanya'nın Kanarya Adaları'na düzensiz göçmen akını devam ediyor

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'na doğru devam eden düzensiz göçmen akımında bugün El Hierro adasına, içinde 174 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin ulaştığı bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik Kurumundan basına verilen bilgilerde, El Hierro'nun güneyindeki La Restinga Limanı'na sabah saatlerinde içinde Mali, Senegal, Moritanya ve Pakistan kökenli 174 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin ulaştığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerden bir erkeğin ölmüş olduğu, göçmenlerin arasında 11 kadın ve 6 bebeğin bulunduğu kaydedildi.

Göçmenlerden 4'ünün vücutta sıvı kaybından kaynaklanan sorunlardan dolayı hastaneye kaldırıldıkları bilgisi paylaşıldı.

El Hierro adasına hafta başından bu yana toplam 8 tekneyle 800'den fazla düzensiz göçmen geldi.

Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını son bir yılda yüzde 66,2 artarken Kanarya Adaları grubu, en çok göçmen alan yer olarak öne çıkıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre 2024'ün 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde İspanya'ya 22 bin 304'ü Kanarya Adaları'na olmak üzere toplam 31 bin 155 düzensiz göçmen girdi.

Başbakan Pedro Sanchez, düzensiz göçe karşı önlemler bulmak için 27-29 Ağustos tarihlerinde Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret edecek.