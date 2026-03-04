İspanya, Trump'ın Ticaret Tehdidine Yanıt Verdi - Son Dakika
İspanya, Trump'ın Ticaret Tehdidine Yanıt Verdi

04.03.2026 09:32
İspanya, ABD ile ticaret ilişkilerini koruma konusunda gerekli önlemleri alacağını açıkladı.

MADRİD, 4 Mart (Xinhua) -- İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari ilişkileri kesme tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, olası bir ticaret ambargosunun etkilerini kontrol altına almak için gerekli kaynaklara sahip olduklarını duyurdu.

Yerel medyada yer alan habere göre hükümet salı günü yaptığı açıklamada uygulanacak önlemlerin ticari özerklik, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ikili anlaşmalarla uyumlu olması gerektiğini belirtti.

İspanya'nın NATO'nun stratejik bir üyesi ve Avrupa Birliği'nin önde gelen ihracatçılarından biri olduğuna, aralarında ABD'nin de bulunduğu 195 ülkeyle uzun vadeli ticari ilişkiler yürüttüğüne dikkat çeken hükümet, etkilenebilecek sektörlerin destekleneceğini ve tedarik zincirinin çeşitlendirilmesini teşvik edeceklerini vurguladı.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, Trump'ın açıklamasını "kabul edilemez" diye nitelendirerek, dış baskılara boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

İspanya'nın, ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarında askeri üslerinin kullanılmasına izin vermemesi üzerine Trump, salı günü Oval Ofis'te Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde "İspanya'yla tüm ticareti kesme" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: Xinhua

09:20
