İspanya ve Portekiz'de Elektrik Kesintisi Sona Erdi

- İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintisi neredeyse tamamen giderildi

MADRİD - İspanya ve Portekiz'de dünden bu yana devam eden elektrik kesintisinin büyük ölçüde giderildiği açıklandı.

İspanya ve komşu Portekiz'de hayatı durma noktasına getiren elektrik krizi sona eriyor. İspanyol elektrik operatörü Red Electrica tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki elektrik talebinin yüzde 99.95'inin karşılandığı belirtildi. Trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. İspanya Kralı Felipe'nin elektrik kesintisinin nedenine ilişkin düzenlenecek ulusal güvenlik toplantısına başkanlık edeceği ifade edildi. Madrid, Endülüs ve Extremadura'da olağanüstü hal uygulamasının yürürlükte olduğu öğrenildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de elektriğin yeniden verilmesinin ardından sevinç çığlıkları yükseldi.

Portekiz'de elektriğin neredeyse tamamı

Komşu Portekiz'de de ulusal şebeke operatörü Ren tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6.5 milyon haneden yaklaşık 6.2 milyonuna yeniden elektrik sağlandığı duyuruldu. 89 trafo merkezinin 85'inin faaliyette olduğu, çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Ulusal ulaşım ağındaki tüm trafo merkezlerine ise elektriğin yeniden verildiği aktarıldı.

Avrupa genelini etkileyen elektrik kesintisinin nedeni hala bilinmiyor.

Hayatı felç etti

Elektrik kesintisi nedeniyle dün İspanya ve Portekiz'de hava ve demir yolu ulaşımı durmuş, mobil iletişimde aksamalar yaşanmış, ATM'ler ve ödeme sistemlerinin de hizmet dışı kalmasıyla hayat felç olmuştu. Fransa'da da kısa süreli kesinti meydana gelmişti.