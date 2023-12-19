İspanya\'ya 2023\'te 50.000\'den Fazla Yasadışı Göçmen Giriş Yaptı

MADRİD, 19 Aralık (Xinhua) -- İspanya'ya 2023 yılında 50.000'den fazla yasadışı göçmen giriş yaptı.

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından Pazartesi günü yayımlanan ve 1 Ocak-15 Aralık dönemini kapsayan "Düzensiz Göç" raporuna göre, söz konusu dönemde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 76,2 artışla 52.945 yasadışı göçmen İspanya'ya ulaştı.

Ayrıca, ülkeye yasadışı yollardan 57.498 kişinin geldiği 2018 yılından bu yana 50.000 barajı ilk kez aşılmış oldu.

2023 yılında İspanya'ya ulaşan yasadışı göçmenlerin büyük çoğunluğu deniz yolunu kullandı. Bu kişilerin yüzde 72'si Kanarya Adaları'nda karaya çıkarken, bu rakam 2022'dekine kıyasla yüzde 140 artışa ve 2006'dan bu yana yeni bir rekora işaret ediyor.

"Kanarya Adaları rotası" göçmenlerin açık okyanusta en az 100 kilometre yol kat etmek zorunda oldukları, dünyanın en ölümcül göçmen rotası olarak kabul ediliyor. İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras, 2018-2022 yılları arasında en az 7.800 kişinin bu rotayı geçmeye çalışırken öldüğünü tahmin ediyor.

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson geçen hafta yaptığı açıklamada, İspanya'daki göç krizinin "Avrupa'nın sorumluluğunda" olduğunu ve "Avrupa'nın müdahalede bulunması" gerektiğini belirtmişti.