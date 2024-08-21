İspanya'ya düzensiz göçmen sayısı yüzde 66,2 arttı - Son Dakika
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İspanya'ya düzensiz göçmen sayısı yüzde 66,2 arttı

İspanya'ya doğru düzensiz göçmen sayısı son 1 yılda yüzde 66,2 artarken, Kanarya Adaları grubu en çok göçmen alan yer olarak öne çıkıyor.

21.08.2024 13:19
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İspanya'ya doğru düzensiz göçmen sayısı son 1 yılda yüzde 66,2 artarken, Kanarya Adaları grubu en çok göçmen alan yer olarak öne çıkıyor.

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre 1 Ocak ile 15 Ağustos tarihleri arasında İspanya'ya 31 bin 155 düzensiz göçmen giriş yaptı.

Bu sayı, 18 bin 745 düzensiz göçmenin geldiği önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 66,2'lik bir artışla dikkati çekti.

2024 yılında 15 Ağustos tarihine kadar İspanya'ya yasa dışı şekilde giren düzensiz göçmenlerin 29 bin 512'si deniz yolunu kullandı.

Batı Afrika kıyılarına en yakın konumda bulunan Kanarya Adaları son yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzensiz göçmenlerin kullandığı güzergahların başında geldi.

2023'ün 1 Ocak-15 Ağustos tarihlerinde 9 bin 864 düzensiz göçmenin geldiği Kanarya Adalarına bu yıl aynı tarihlerde 22 bin 304 göçmen ulaşırken, 900'den fazla tekne veya botun Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından bu bölgeye geldiği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez bir kez daha Batı Afrika ülkelerini ziyaret edecek

Önlenemeyen düzensiz göçmen akınına karşı diplomatik girişimlerini artırma kararı alan İspanya hükümetinde Başbakan Pedro Sanchez, son 6 ay içinde ikinci kez Batı Afrika ülkelerini ziyaret etme kararı aldı.

Son olarak, şubat ayında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Moritanya'ya giden ve AB'nin düzensiz göçle mücadele için 210 milyon avroluk yardım paketini açıklayan Sanchez, bu kez 27-29 Ağustos'ta Moritanya, Senegal ve Gambiya'yı ziyaret ederek, yeni yardımları ele alacak.

AB verilerine göre İspanya'ya doğru düzensiz göçün başlıca çıkış noktalarından olan Moritanya, 150 binden fazla Afrikalı yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor.

Diğer yandan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kenti ve Kanarya Adaları yetkilileri, özellikle çocuk düzensiz göçmenlerin barınmasında çok büyük zorluklar yaşadıklarını, sosyal yardım merkezlerinin kapasitelerinin çok üzerinde dolu olduğunu belirterek, merkezi hükümetten ve AB'den acil yardım talep ediyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar) ise deniz yoluyla Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçün bu yılın ilk 5 ayında 5 binden fazla göçmenin ölümüne neden olduğunu açıklayıp, bölgedeki ülkeleri gerekli önlemleri almamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'ya düzensiz göçmen sayısı yüzde 66,2 arttı - Son Dakika

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