İspanya'nın başkenti Madrid'de faaliyet gösteren İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, HÜRJET Programı'nı ödüllendirdi.

İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl 10'uncusu düzenlenen ödül törenini Madrid'de gerçekleştirdi.

Bu yılki ödüllerde, Türkiye'nin tarihinde ilk kez yerli üretimle tasarlayıp üreterek ihraç ettiği HÜRJET uçaklarının İspanya'ya satışına ilişkin HÜRJET Programı öne çıktı.

Oda, İspanya ile Türkiye arasında havacılık ve savunma sektörlerindeki endüstriyel işbirliğinde, İspanyol Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne yeni bir gelişmiş eğitim uçağı filosu kazandırmak amacıyla HÜRJET uçaklarının satın alınmasıyla başlayan??????? Airbus İspanya ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) işbirliğinin damga vurduğu HÜRJET Programı'nı ödüle layık gördü.

HÜRJET Programı kapsamında tasarımını ve ilk üretimini yapacak TUSAŞ'a ve İspanya içindeki koordinasyonu ve uçağın operasyonel uyarlamasını gerçekleştirecek Airbus İspanya'ya verilen ödülü Korgeneral Miguel Ivorra Ruiz, Airbus İspanya'da HÜRJET Programı Başkanı Raul Rosino Llamas'a, TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Direktörü Bertan Kurt'a ve TUSAŞ Uçak Genel Müdürü Mustafa Gürsoy'a takdim etti.

Korgeneral Ruiz, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada, "Bu proje her iki ülkeye fayda sağlayacak, savunma sanayilerimizi ve stratejik ittifakımızı güçlendirecektir. TUSAŞ'a teknolojilerini bize açtıkları için teşekkür ediyorum." dedi.

Ayrıca Türkiye ile işbirliği konusundaki geçmişi, ülkedeki varlığı, savunma ve enerji gibi stratejik sektörlere sağladığı katkı ve katılımıyla tanınan Indra şirketine ve iki ülke arasındaki dostluğu ve bağları geliştirmeye olan bağlılıklarından dolayı İspanya'daki Türkiye'nin fahri konsoloslarına ödüller verildi.

Törende konuşan, İspanyol-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İspanya Temsilcisi Yasemen Korukçu, "Her yıl farklı bir hikayeyi öne çıkarmayı hedefliyoruz. İşte bu yüzden, bu yıl savunma sektörü oldukça geniş bir yer tutuyor. İkili ilişkiler bağlamında giderek daha fazla önem kazanan bir sektöre tanıklık ediyoruz. Bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yönündeki çabalarından dolayı fahri konsoloslara da dikkat çekmek istedik. Onların çalışmaları ve İspanya'daki varlıkları, bu ilişkinin giderek daha anlamlı bir hale gelmesine katkıda bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin İspanya'daki fahri konsoloslarına ödüllerini veren Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de iki ülke arasında her sektörde ilişkilerin mükemmel seviyede olduğuna dikkati çekti.

İspanya'nın Türkiye için "özel bir partner" olduğunu vurgulayan Büyükelçi, bulundukları kentlerde birebir, yakın çalışmalarından dolayı fahri konsoloslara yürekten teşekkür etti.