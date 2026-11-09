Isparta'da kanyonda kaybolan Polonyalı turistler konum atıp yardım istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Isparta'da kanyonda kaybolan Polonyalı turistler konum atıp yardım istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Isparta\'da kanyonda kaybolan Polonyalı turistler konum atıp yardım istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sütçüler'deki Yazılı Kanyon'da haber alınamayan 2 Polonya vatandaşının yeri dronla belirlendi. Telefondan konum paylaşıp ne yapmaları gerektiğini soran turistlere ulaşan AFAD ve kurtarma ekipleri, sarp arazide gece boyunca tahliye çalışması yürütüyor. İl Müdürü Öztürk, ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

(ISPARTA) – Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonya uyruklu 2 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışma sonucunda iki kişinin yeri belirlendi.

TELEFONDAN YARDIM MESAJI ATTILAR

Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla yardım isteyen turistler ile kurtarma ekibi arasında akşam saatlerinde iletişim kuruldu. Saat 19.32'deki 2 dakikalık telefon görüşmesinin ardından mahsur Polonyalılar saat 19.36'da konumlarını paylaştı.

İngilizce olarak "Lütfen ne kadar beklememiz gerektiğini ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyin" diye yazan turistlere kurtarma ekibi, bölgeye doğru ilerledikleri yanıtını verdi. Ekip, turistlerin bulundukları yerden ayrılmamalarını ve ışık gördüklerinde işaret vermelerini veya seslenmelerini istedi.

SARP ARAZİDE ZORLU KURTARMA

Yazışmaların ardından mahsur kalan 2 kişiye ulaşan kurtarma ekibi, turistleri bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarmak için çalışma başlattı. Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtiliyor.

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını söyledi.

Kaynak: ANKA
SütçülerSütçülerPolonyaIspartaTurizmGüncelAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Osimhen’in geri dönüş tarihi belli oldu Osimhen'in geri dönüş tarihi belli oldu
Beşiktaş’tan yılın sürprizi: Anderson Talisca Beşiktaş'tan yılın sürprizi: Anderson Talisca
Burak Yılmaz, 5-0’lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü Burak Yılmaz, 5-0'lık ağır yenilginin ardından çılgına döndü
Emre Belözoğlu’ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz Emre Belözoğlu'ndan farklı galibiyet sonrası dikkat çeken sözler: İyi değiliz
Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı Maç sonunda istifa: Murat Karakoyun, görevini bıraktı
Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız’dan zehir zemberek açıklama Fon iddialarıyla ilgili Taner Yıldız'dan zehir zemberek açıklama
00:15
Beşiktaşlılar kızacak Vincenzo Italiano, Süper Lig’in en iyi takımını açıkladı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
00:04
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: ’Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz’
Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano: 'Deplasmandaki Problemleri Milli Ara Sonrası Çözeceğiz'
23:57
Rojin Kabaiş’in amcası, İstanbul’da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradı: Rojin davasını bırakın
Rojin Kabaiş'in amcası, İstanbul'da yüzleri maskeli 4 kişinin saldırısına uğradı: Rojin davasını bırakın
23:38
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
22:24
Aydın’da mantar yiyen 3 kişiden 2’si yoğun bakıma kaldırıldı
Aydın'da mantar yiyen 3 kişiden 2'si yoğun bakıma kaldırıldı
21:48
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı
21:19
“Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis’i basabilir“ iddiası
"Seçimleri kaybeden Netanyahu yanlıları Meclis'i basabilir" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 01:07:33. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da kanyonda kaybolan Polonyalı turistler konum atıp yardım istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android