Isparta\'da kanyonda kaybolan Polonyalı turistler konum atıp yardım istedi

(ISPARTA) – Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan Polonya uyruklu 2 kişiyi kurtarma çalışması başlatıldı.

Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dronla yapılan çalışma sonucunda iki kişinin yeri belirlendi.

TELEFONDAN YARDIM MESAJI ATTILAR

Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla yardım isteyen turistler ile kurtarma ekibi arasında akşam saatlerinde iletişim kuruldu. Saat 19.32'deki 2 dakikalık telefon görüşmesinin ardından mahsur Polonyalılar saat 19.36'da konumlarını paylaştı.

İngilizce olarak "Lütfen ne kadar beklememiz gerektiğini ya da ne yapmamız gerektiğini söyleyin" diye yazan turistlere kurtarma ekibi, bölgeye doğru ilerledikleri yanıtını verdi. Ekip, turistlerin bulundukları yerden ayrılmamalarını ve ışık gördüklerinde işaret vermelerini veya seslenmelerini istedi.

SARP ARAZİDE ZORLU KURTARMA

Yazışmaların ardından mahsur kalan 2 kişiye ulaşan kurtarma ekibi, turistleri bulundukları yerden güvenli şekilde çıkarmak için çalışma başlattı. Kanyonun sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü belirtiliyor.

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını söyledi.