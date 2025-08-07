Isparta'da Aranan Hükümlü Yakalandı

Isparta'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 28 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 9 yıl 28 gün hapis cezası bulunan bir kişinin adresi tespit edildi.
Ekipler, hükümlüyü gözaltına aldı.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
