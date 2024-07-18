Isparta'da Arkadaşını Öldüren Sanık: 'Kadın Meselesi Yüzünden Aramız Açıldı' - Son Dakika
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Isparta'da Arkadaşını Öldüren Sanık: 'Kadın Meselesi Yüzünden Aramız Açıldı'

Isparta\'da Arkadaşını Öldüren Sanık: \'Kadın Meselesi Yüzünden Aramız Açıldı\'

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde geçen yıl tartıştığı arkadaşı Fikret Akar'ı tabancayla başından vurarak öldüren Ethem Yağcı, tutuklu yargılandığı davada 'Kadın meselesi yüzünden aramız açıldı. Beni defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Olay günü kahvehaneden çıkarken göz göze geldik. Elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum' dedi.

18.07.2024 13:30
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ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde geçen yıl tartıştığı arkadaşı Fikret Akar'ı (62) tabancayla başından vurup öldüren Ethem Yağcı (65) tutuklu yargılandığı davada, "Kadın meselesi yüzünden aramız açıldı. Beni defalarca öldürmekle tehdit etmişti. Olay günü kahvehaneden çıkarken göz göze geldik. Elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, ateş ettim. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde 15 Aralık 2023'te arkadaşı Fikret Akar'ı kahvede tabancayla başından ateş ederek öldüren Ethem Yağcı'nın 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davaya Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Ethem Yağcı ve yakınları ile olayda vefat eden Fikret Akar'ın eşi ile 4 çocuğu katıldı.

Sanık Ethem Yağcı duruşmadaki ifadesinde cinayeti isteyerek işlemediğini, maktulle yıllar evvelinden çok samimi arkadaş olduklarını ancak kadın meselesi yüzünden aralarının açıldığını söyledi. Sanık Yağcı, savunmasını şöyle sürdürdü:

"1990'lı yılların başında Fikret'in yakını olan bir kadınla yaşadığım yasak ilişki yüzünden köyden ayrıldım ve 1997 yılına kadar köye gelmedim. O yıl geldiğimde Fikret ve yakınları beni kahvehaneye çağırdı, barıştık. 10 yıl kadar arkadaşlık ettik. Daha sonra Fikret ile bir akşam buluştuk. Köyde bir kadınla yasak ilişkisi vardı ve ben arkadaşı olunca anlatırdı. O akşam bana 'Senin kadınla münasebetin varmış, telefon ediyor konuşuyormuşsun' diyerek küfür etti. Arkamdan 5-6 el ateş etti, eve kaçtım. Bu olaydan sonra beni her gördüğü yerde tehdit ediyordu. Hatta 2023 yılı yaz aylarında üzerime 'patpat' dediğimiz aracı sürdü."

'SİLAHI KURUP, GİZLEDİM'

Arkadaş olduğu için için şikayetçi olmadığını anlatan Yağcı, "Olay günü kahvehaneye çıkmıştım. Yanımda her zaman silah taşırım ve kurması kolay olsun, diye horozu hep kalkık tutarım. Kahvehaneden cuma namazına yakın eve gitmek üzere kalktığımda balkonda Fikret Akar'ı gördüm. Göz göze geldik. Sandalyeye asılı montumu koluma aldım ve silahı kahvehane içerisinde kurup, gizledim. Kapıdan çıkarken yine göz göze geldiğimizde Fikret'in elini beline götürdüğünü görünce silahı ateşledim. Kaç el sıktığımı hatırlamıyorum. Şarjör boşalmış ve mekanizma açık kalmış. Atış konusunda iyiyimdir. Talim yapmıştım. Öldürme kastı ile evden çıkmadım. Öyle olsa oğluma devrettiğim ruhsatlı 14'lü tabancayı alırdım yanıma. Pişmanım ailesinden özür diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti olayla ilgili dinlenmeyen tanığın zorla getirilerek dinlenmesi, tabancanın mahkeme heyeti huzurunda incelenmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Uluborlu, Isparta, Mahkeme, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Arkadaşını Öldüren Sanık: 'Kadın Meselesi Yüzünden Aramız Açıldı' - Son Dakika

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