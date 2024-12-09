Isparta'da Askeri Helikopter Kazası

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(ANKARA) - Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, bir askerin ise ağır yaralandığını bildirdi.

Isparta'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin TRT'ye açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Abdullah Erin, bir eğitim uçuşu sırasında iki eğitim helikopterinin çarpıştığını söyledi.

Isparta Valisi Erin, "Isparta Keçiborlu'da eğitim uçuşları yapılıyor. İki eğitim uçağının teması sonrasında bir helikopterde bir paşamızın da bulunduğu 5 asker şehit oldu, bir asker ise ağır yaralandı. Diğer helikopter güvenli iniş yaptı" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Isparta'da eğitim uçuşu yapan bir adet UH-1 tipi helikopterimiz, kaza kırıma uğramış; 5 personelimiz şehit olmuştur. Kazada 1 personelimiz de ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.