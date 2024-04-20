Isparta\'da aynı noktada meydana gelen 2 trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Isparta'da aynı noktada meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan 3'ü sağlık görevlisi 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.
R.B'nin kullandığı 34 UZV 44 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde başka bir kazaya müdahale eden iki polis aracı ve ambulansa çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine takviye olarak 112 Acil Sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Bu kazada otomobildeki sürücü ve D.B, N.B. ile O.K.B'nin yanı sıra ambulansta görevli 3 sağlık görevlisi yaralandı. Aynı noktada meydana gelen ilk kazada ise 3 kişi yaralandı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.
Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
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