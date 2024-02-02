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Isparta'da başlatılan 'Kalpten Gelen Örgüler' projesi depremzedelere umut oldu - Son Dakika
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Isparta'da başlatılan 'Kalpten Gelen Örgüler' projesi depremzedelere umut oldu

Isparta\'da başlatılan \'Kalpten Gelen Örgüler\' projesi depremzedelere umut oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da başlatılan 'Kalpten Gelen Örgüler' projesi, yoğun ilgi gördü. Eğitime Destek Platformu Isparta Şubesi, Isparta Belediyesi ve Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla oluşturulan projede, depremzedelere gönderilmek üzere atkı, bere, eldiven, mont ve bot gibi birçok ürün toplandı. Gönderilen ürünlerin yanı sıra depremzedeler için yazılan mektuplar da büyük duygusal değer taşıyor. Projeyle ilgili konuşan Eğitime Destek Platformu Isparta İl Başkanı Mustafa Başar, depremzede öğrencileri ve ailelerini unutmadıklarını göstermek için bu projeyi başlattıklarını belirtti.

02.02.2024 20:23
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Isparta'da başlatılan "Kalpten Gelen Örgüler" projesi yoğun ilgi gördü.

Eğitime Destek Platformu Isparta Şubesi, Isparta Belediyesi ve Isparta Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla oluşturulan projede atkı, bere, eldiven, mont ve bot gibi birçok ürün depremzedelere gönderilmek üzere toplandı.

Gönderilen ürünlerin içlerinde depremzedeler için birçok mektup da yer aldı.

Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi Emir Süleyman Helvacı, depremzede çocuklar için yazdığı mektupta, "Merhaba ben Emir Süleyman. Ben sizlere Isparta'dan yazıyorum. 1. sınıftayım, sizler nasılsınız? Ben okumayı yazmayı yeni öğrendim. Sizleri çok düşünüyor ve seviyoruz. Bir gün belki sizleri görebiliriz. Arkadaş olabiliriz. Hafız Demiralay İlkokulu'nda okuyorum. Benim sınıfta sizin oradan gelen arkadaşım var. Sizi çok seviyorum. Allah'a dua ediyoruz. Benim ailemin çok selamı var. Öpüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Eğitime Destek Platformu Isparta İl Başkanı Mustafa Başar da depremzede öğrencileri ve ailelerini unutmadıklarını göstermek için bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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