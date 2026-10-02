Isparta\'da beyaz bastonla yürüyenler görme engellilerin sorunlarına dikkat çekti

Isparta'da görme engellilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları güçlükleri daha iyi anlayabilmek ve empati kurabilmek amacıyla farkındalık programı düzenlendi.

Isparta Mimarlar Odası tarafından, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve bazı kurumların desteğiyle gerçekleştirilen programda, uygulamalı etkinlikler yapıldı.

Vali Abdullah Erin'in de katıldığı farkındalık etkinliğinde özel gereksinimli vatandaşların şehir genelindeki hizmetlere daha rahat ulaşabilmesi yönündeki çalışmalar ele alındı.

Etkinliğe katılanlar, görme engelli vatandaşları daha iyi anlayabilmek amacıyla gözlerini kapatarak beyaz bastonlarla şehir merkezinde yürüdü.

Vali Erin, Isparta'da yaşayan dezavantajlı durumda olanların hayatlarını kolaylaştırmak için gereken adımları birlikte attıklarını belirterek, "Biz kendimizi ne kadar karşıdakinin yerine koyabiliyorsak o kadar insanız." dedi.