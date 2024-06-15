Isparta'da bulunan kuş yavruları tedaviye alındı

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Isparta'da vatandaşlar tarafından bulunan kuş yavruları, tedaviye alındı.

Kent merkezindeki çeşitli bölgelerde vatandaşlar tarafından bulunan baykuş, kerkenez, serçe ve üç ebabil yavrusu Isparta Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce kuşların ilk müdahalesi bulundukları bölgede yapıldı. Daha sonra, sağlık durumları kritik olan kuş yavruları, uzman veterinerler tarafından tedaviye alındı.

Yaralı ve bitkin halde bulunan kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya yeniden bırakılacak.