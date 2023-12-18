Isparta\'da ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Isparta'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen 4 kişi, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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