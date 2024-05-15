Isparta'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

Isparta\'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda, Ö.P. 10 yıl hapis cezası ve Y.D. ise 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kişiler tutuklandı.

15.05.2024 18:55
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Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan firari 2 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.P. ve 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Y.D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P. ve Y.D, tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Isparta'da FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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