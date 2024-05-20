Isparta\'da FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Isparta'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalandı.
Hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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