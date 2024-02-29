Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kişiye Para Cezası Verildi - Son Dakika
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Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kişiye Para Cezası Verildi

Isparta\'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kişiye Para Cezası Verildi

Isparta'da kamu düzeninin sağlanması için yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişiye 'fuhuş yapmak' suçundan toplam 104 bin 960 lira para cezası verildi. Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlendi.

29.02.2024 09:41
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Isparta'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişiye "fuhuş yapmak" suçundan toplam 104 bin 960 lira para cezası verildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlendi.

Kaynak: AA

Isparta, Güvenlik, Ceza, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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