Isparta'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Gülistan Mahallesi'ndeki gece kulübünde, Mehmet Çuhadar (39) ile burada çalışan Galip K. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Galip K, silahla Çuhadar'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Galip K., Mehmet Çuhadar'a ateş etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çuhadar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Isparta'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada, Galip K. ile Mehmet Çuhadar arasında çıkan tartışmanın ardından Galip K. tarafından ateş edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Çuhadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.
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Hollandalı bilim insanları, tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti. Yapılan araştırma sayesinde, organ nakli bekleyen hastalar için uygun dokuların geliştirilmesi ve tüp bebek sonrası tek yumurta ikizlerinin sayısının azaltılması mümkün olabilecek. Araştırma, Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanları tarafından gerçekleştirildi ve uluslararası saygınlığı olan bir bilim dergisinde yayımlandı. Keşif, ikiz gebelik oluşumundaki sorunların önlenebilmesi ve tedavi edilebilmesi açısından da umut vaat ediyor.
İngiltere'de atogepant türü haplar, migren için önleyici tedavi yöntemleri arasında kullanılmaya başlanıyor. Bu ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenler ya da iğne olamayanlar için tavsiye ediliyor. Sağlık uzmanlarına göre, yaklaşık 170 bin kişi bu yeni tedavi yönteminden faydalanabilecek. Atogepant, migren ağrılarını azaltmada etkili olan CGRP proteini reseptörünü bloke ederek işlev görüyor.
İngiltere'de atogepant türü haplar, migren için önleyici tedavi yöntemleri arasında kullanılmaya başlanıyor. Bu ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenler ya da iğne olamayanlar için tavsiye ediliyor. Sağlık uzmanlarına göre, yaklaşık 170 bin kişi bu yeni tedavi yönteminden faydalanabilecek. Migren, şiddetli baş ağrılarıyla kendini gösterir ve günlük faaliyetleri zorlaştırabilir. İngiltere'de migren hastası yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor.
İngiltere'de atogepant türü haplar, migren için önleyici tedavi yöntemleri arasında kullanılmaya başlanıyor. Bu ilaç, diğer tedavilere yanıt vermeyenler ya da iğne olamayanlar için tavsiye ediliyor. Sağlık uzmanlarına göre, yaklaşık 170 bin kişi bu yeni tedavi yönteminden faydalanabilecek. Migren, şiddetli baş ağrılarıyla kendisini gösterir ve günlük faaliyetleri zorlaştırabilir. İngiltere'de migren hastası yaklaşık 6 milyon kişi bulunuyor.
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