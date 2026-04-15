Isparta\'da Geçici Giyim Mağazası Açıldı

Deniz Feneri Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin temel giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Isparta'da "Geçici Giyim Mağazası" açtı.

Bahçelievler Mahallesi Özkanlar Kavşağı'ndaki açılışa Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, derneğin Akdeniz Temsilcisi Ahmet Sargın, bağışçılar, gönüllüler ve ihtiyaç sahipleri katıldı.

Sargın, gazetecilere, derneğin yaklaşık 30 yıldır ihtiyaç sahiplerine destek olmak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Türkiye genelinde sürdürülen iyilik hareketine Isparta'da yeni bir halka eklediklerini söyledi.

Geçici giyim mağazalarının, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz hizmet verdiğini kaydeden Sargın, "Isparta'da açtığımız mağazamız bir ay boyunca hizmet verecek. Bu süre içinde yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Projenin sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığını vurgulayan Sargın, ihtiyaç sahiplerine doğrudan destek ulaştırarak paylaşma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bir ay boyunca açık kalacak mağazada, ihtiyaç sahibi aileler giyimden ayakkabıya, oyuncaktan gıdaya kadar pek çok ihtiyacını alışveriş yapar gibi giderebilecek.