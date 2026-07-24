Isparta'da Geleneksel Halı Üretimi Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
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Isparta'da Geleneksel Halı Üretimi Yeniden Canlanıyor

24.07.2026 11:23
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SOGEP projesiyle Isparta'da özgün halı desenleri üretildi, en büyük halı dokundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürütülen projeyle Isparta'da geleneksel halıcılığın özgün desenleri yeniden gün yüzüne çıkarılırken, kentte bugüne kadar dokunan en büyük halılar arasında yer alan bir eser üretildi.

Atölyede dokunan halı, ölçüleri, düğüm sayısı ve yoğun el işçiliğiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 6 ay süren üretim sürecinde desen tasarımı, doğal boyama, dokuma, yıkama ve onarım aşamalarının tamamı proje ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi Halı Üretim Koordinatörü İhsan Akkuş, AA muhabirine, SOGEP kapsamında yürütülen projeyle yalnızca büyük ebatlı halılar üretmediklerini, aynı zamanda Isparta'nın özgün halıcılık mirasını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Atölyelerde bugüne kadar ağırlıklı olarak 1 ila 5 metrekare büyüklüğünde halılar dokuduklarını belirten Akkuş, sahip oldukları teknik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı sayesinde daha büyük ebatlarda ve farklı tekniklerde halılar üretebildiklerini ifade etti.

Proje kapsamında iki desinatör, iki doğal boya uzmanı ve üç restoratör yetiştirildiğini aktaran Akkuş, halının deseninden iplerin doğal yöntemlerle boyanmasına, restorasyondan dokuma sürecine kadar tüm aşamalar proje ekibi tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

Geçmişte "Isparta halısı" adıyla bilinen ürünlerin önemli bölümünün kumpanya döneminde Avrupa pazarına yönelik farklı motiflerle üretildiğini anlatan Akkuş, "Bu halıların içinde Çin, goblen, İran, Osmanlı ve Selçuklu desenleri bulunuyor. Bunlar satılabilecek halılar olduğu için dokutulmuş." dedi.

Üretim süreci 6 ay sürdü

Akkuş, Isparta'nın köklü bir halıcılık kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Dokuduğumuz halı 2 metre 60 santimetre eninde, 3 metre 90 santimetre boyunda. Halımızda toplam 810 bin tel, 1171 sıra ve 986 bin düğüm bulunuyor. Bu halıyı 3 kadın yaklaşık 3,5 ayda dokudu. Buna desen tasarımı, yıkama ve onarım süreçleri de eklendiğinde halımız yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın sonunda tamamlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Isparta, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Geleneksel Halı Üretimi Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

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