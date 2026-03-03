Isparta'da Göçmen Operasyonu: 60 Kişi Yakalandı

Isparta'da şubatta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 60 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2026 şubatta yapılan denetimlerde 6 yasa dışı giriş, 14 yasa dışı bulunma ve 40 yol izin belgesiz seyahat olmak üzere toplam 60 yabancı uyruklu şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ekiplerce düzensiz göçmen durumunda olduğu belirlenen 20 yabancı uyruklu kişi hakkında sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi.