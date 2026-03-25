Isparta'da İşçi Kazası: Bir Ölü

Isparta'da mermer fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
Kentteki bir mermer fabrikasında çalışan Vedat K. (50), mermer kasalarının arasında sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
