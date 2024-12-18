Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Isparta\'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Isparta'da 5 gün önce evden çıkan 25 yaşındaki Ramazan Kayacan, dağlık bir alanda ölü bulundu. Yapılan incelemede, Kayacan'ın tabancayla vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'da 5 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Ramazan Kayacan'ın (25), kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede cansız bedeni bulundu.

Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kayacan, 13 Aralık günü oturduğu evden elinden poşetlerle çıktı. Kayacan'dan haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ramazan Kayacan için arama çalışması başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Kayacan'ın son görüntüleri kardeşiyle birlikte yaşadığı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 13 Aralık günü saat 18.30 sıralarında üzerinde spor ayakkabı, kot pantolon, siyah kazak ve üzerinde siyah- beyaz çizgili mont olan Ramazan Kayacan'ın, daireden elinde poşetlerle çıktığı anlar yer aldı.

Kayacan'ın bulunması için çalışmalar sürerken, dün saat 15.30 sıralarında merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Gelincik köyü mevkisinde kırsal alanda bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede tabancayla başından tek mermiyle vurulduğu belirlenen kişinin Ramazan Kayacan olduğu tespit edildi. Ekipler Kayacan'ın yanında bir de tabanca buldu. Ramazan Kayacan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Olaylar, Isparta, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:55:00. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaybolan Genç Adamın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.