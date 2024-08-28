Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Isparta\'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Isparta'da dağlık alanda bulunan Kirazlıdere Cam Seyir Terası, 10 ayda 450 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Teras, adrenalin tutkunları ve yabancı turistler tarafından da ilgi görüyor.

28.08.2024 11:48
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Isparta'da dağlık alanda 10 ay önce açılan Kirazlıdere Cam Seyir Terası'nı 450 bin kişi ziyaret etti.

Isparta Belediyesince kent merkezine hakim bölgede inşa edilen 25 metre yükseklikteki, 300 metrekare cam alanına sahip teras, adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Cam yürüyüş alanı 100 metrekare ve seyir bölgesi 16 metre olan cam terasa yabancı turistler de ilgi gösteriyor.

Yemyeşil ağaçların arasında yer alan, gece ışıklandırmasıyla görsel şölen sunan terası, 10 ayda 450 bin kişi ziyaret etti.

Erzurum'dan gelen ziyaretçi Fatih Kapı, gazetecilere, Isparta'yı çok beğendiğini, cam seyir terasının manzarasının güzel olduğunu söyledi.

Isparta Belediyesi İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Çapkın da cam seyir terasının hizmete girmesinden bu yana ücretsiz hizmet verdiklerini belirtti.

Terası haftada 13 bin misafirin ziyaret ettiğini anlatan Çapkın, "Misafirlerimiz, ister şehir içinden ister şehir dışından olsun, ağırlıklı olarak cam seyir terasını tercih ediyor. Özellikle misafirlerimiz daha önce Isparta'ya geldiklerinde alternatif bir yer bulamazken, seyir terası simge haline geldi." dedi.

Çapkın, terasın yaz ve kış bakımlarının düzenli yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası 450 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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