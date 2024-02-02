 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da 'kuşçu amca' güvercinleri besliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Isparta'da 'kuşçu amca' güvercinleri besliyor

Isparta'da Kaymakkapı Meydanı'nda güvercinleri besleyen Üner Altınay, kuş sayısının artmasıyla 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı. Altınay, masrafını karşılamak için meydanda kuş beslemek isteyenlere yem satmaya karar verdi.

02.02.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ISPARTA'da Kaymakkapı Meydanı'nda beslediği güvercinlerin sayısının artmasıyla ilgi odağı olan Üner Altınay (67) 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı.

Bir fabrikada uzun yıllar bekçilik yaptıktan sonra emekli olan Üner Altınay, 2 yıl önce Kaymakkapı Meydanı'ndaki güvercinleri beslemeye karar verdi. Bir süre sonra meydandaki güvercin sayısı arttı. Her gün düzenli olarak kuşları besleyen Altınay, zamanla 'kuşçu amca' olarak anılmaya başlandı. Meydanı gezenlerin de ilgi gösterdiği kuşların sayısı zamanla 100'ü aştı. Altınay, masrafını karşılamak için meydanda kuş beslemek isteyenlere bardakta yem satmaya karar verdi.

Altınay, İlk zamanlar bir iki güvercin geldi. Aç diye düşündüm evimden bulgur getirdim. Zamanla sayıları arttı. 2 yıldır kuşları besliyorum. İnsanlar güvercinlere ilgi göstermeye başladı. Yem satın alıp kuşları beslemek isteyenler olunca kabul ettim. Isparta'da kuşları seviyorlar. Çocuklar bana 'kuşçu amca' diye sesleniyor dedi. (DHA)

Isparta\'da \'kuşçu amca\' güvercinleri besliyor
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Isparta, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da 'kuşçu amca' güvercinleri besliyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da 'kuşçu amca' güvercinleri besliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement