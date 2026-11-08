Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü hafif yaralandı

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Isparta\'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü hafif yaralandı
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Isparta'da Demirköprü mevkisinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 sürücü hafif yaralandı. Polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı sürücülerin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

H.Ö. idaresindeki 07 CJH 374 plakalı minibüs ile A.A. yönetimindeki 21 AGM 415 plakalı otomobil, Demirköprü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 2 sürücünün tedavileri, sağlık görevlilerince kaza yerinde yapıldı.

Kaynak: AA
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