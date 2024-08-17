Isparta'da seyir halindeki motosiklet ve bisikletin çarpıştığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
6 Mart Caddesi'nde aynı yönde seyreden motosiklet ve bisiklet çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sürücülerin yardımına koştu.
Motosiklet ve bisiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Çarpışma anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yeşil ışıkta geçmeye çalışan motosiklet ve bisikletin çarpışması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Motosiklet ve Bisiklet Çarpışması Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?