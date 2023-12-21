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Isparta'da muhtarın katil zanlılarına ağır cezalar

Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesiyle ilgili olarak yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet, biri ise 15 yıl hapse mahkum edildi. Duruşma sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Isparta\'da muhtarın katil zanlılarına ağır cezalar
21.12.2023 - 18:23,  Güncelleme: 18:24
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Isparta'nın Senirkent ilçesinde Büyükkabaca Beldesi Orta Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 5 sanıktan 4'ü müebbet, biri 15 yıl hapse çarptırıldı.

Isparta Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanıklar Bekir, Bayram, Tevfik ve Hüseyin Özgen ile tutuksuz yargılanan Emine Özgen katıldı. Duruşmada, taraf yakınları ve avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından son sözleri sorulan sanıklar, pişman olduklarını belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bayram, Emine, Tevfik, Hüseyin Özgen'e "Fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Aynı suçtan Bekir Özgen'e ise suça sürüklenen çocuk olması nedeniyle indirim uygulanarak 15 yıl hapis verildi.

Duruşma sonrası taraflar arasında arbede yaşandı.

Kaynak: AA
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