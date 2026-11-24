Isparta'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında çelenk sunma töreni ve kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törende Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İl ve ilçelerden birçok öğretmen ve öğrencinin katıldığı törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından, Öğretmenler Günü kutlama programı Isparta Belediyesi Kültür Merkezinde devam etti.

Programda 40'ncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı bando takımı ve İl Milli Eğitim Maarif Korosu tarafından müzik dinletileri yapıldı.

Programa Isparta Valisi Abdullah Erin, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Garnizon Komutanı Merdin Kışkan, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ile İl Jandarma Komutanı Uğur Başkonak ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak'ın da içinde bulunduğu bir çok protokol üyesi katılım sağladı.