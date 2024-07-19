Isparta'da otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

S.Ö. (53) idaresindeki 03 AEL 589 plakalı otomobil, Üçyol mevkisinde R.K'nin (50) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, tarım aracında yolcu olarak bulunan Süleyman Köse'nin (71) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. (32), A.S.Ö. (13) ve İ.E.D. (12) Senirkent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.