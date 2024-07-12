Isparta'da otomobilin park halindeki araçlara ve markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da otomobilin park halindeki araçlara ve markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobil, kontrolünün kaybedilmesi sonucu park halindeki 7 araca çarptıktan sonra markete çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazada market ve 7 araçta da hasar meydana geldi.

12.07.2024 15:11
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin park halindeki araçlar ile markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı Pazaraşağı Mahallesi'nde, İbrahim Akşen'in kullandığı 06 FL 8978 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 otomobile ve ardından markete çarparak durabildi.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Akşen ile araçtaki E.B.A. ve K.Y. ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobilin çarpması sonucu market ve 7 araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Isparta, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da otomobilin park halindeki araçlara ve markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da otomobilin park halindeki araçlara ve markete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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