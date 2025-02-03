Isparta\'da Otomobilin Üzerine Gelirken Panikleyen Yaya Anbean Kaydedildi

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ISPARTA'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin savrulup üzerine doğru geldiğini fark eden kaldırımdaki yayanın, panikle kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Pirimehmet Mahallesi 1710 sokak ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpışan otomobil savrulduktan sonra yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak durdu. Bu sırada yolun karşısına geçmek için konteynerin arkasında bekleyen yaya ise üzerine doğru gelen otomobili fark edince panik yaşadı. Elindeki telefona baktığı sırada kazayı gören yaya, koşarak yoldan geçmesiyle kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera Ali ÇEVİKBAŞISPARTA,