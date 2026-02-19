Isparta\'da Polisler Ramazan İftarını Görevde Yaptı

Isparta'da görev yapan polis ekipleri, ramazan ayının ilk iftarını mesai başında yaptı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gülistan Polis Merkezi Amirliğinde görevli polisler, ramazanın ilk gününde görev yerlerinde bir araya geldi.

Yoğun mesai temposuna rağmen iftar saatinde kısa bir mola veren ekipler, kurdukları sofrada oruçlarını açtı.

Hazırlanan mütevazı iftar sofrasında yemeklerini yiyen polisler, kısa süreli dinlenmenin ardından yeniden görevlerinin başına geçti.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yapan ekiplerin, ramazan ayında da özveriyle çalışmalarına devam ettiği belirtildi.