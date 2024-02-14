Isparta'da sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika
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Isparta'da sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Isparta\'da sağanak sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bazı tarım arazileri su baskınına uğradı. Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldıklarını belirtti. Ayrıca, kaymakamlık tarafından yılkı atları ve sokak hayvanları için kış şartlarından etkilenmemeleri için çalışmalar yapılmaktadır.

14.02.2024 00:19
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Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı.

Taşkından merkez ile Karağı, Koçular ve Karacahisar köylerindeki bazı tarım alanları etkilendi.

Aksu Kaymakam Vekili Mesut Akın, AA muhabirine, bazı köylerde sağanağın etkisiyle su baskınları olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada olduğunu ve tedbir aldığını belirten Akın, "Şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Dere kenarlarında olan tarım arazilerinin bir kısmı taşkından etkilendi. Kaymakamlığımızın tüm kurumları teyakkuz halindedir. İnşallah süreci kayıpsız atlatacağız." diye konuştu.

Öte yandan, kaymakamlıkça yılkı atları olmak üzere yabani hayatın ve sokak hayvanlarının kış şartlarından etkilenmemesi için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Mesut Akın, Isparta, Hayvan Hakları, Tarım, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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