Isparta'da Sahipsiz Hayvanlara Modern Merkez

08.04.2026 10:36
HAY-YURTBİR'in rehabilitasyon merkezi, sahipsiz hayvanlara 24/7 bakım ve tedavi hizmeti sunuyor.

Isparta'da Hayvanları Koruma ve Yurt Yaptırma Birliği (HAY-YURTBİR) bünyesindeki rehabilitasyon merkezi, modern altyapısı ve atık gıdaları mamaya dönüştüren sistemiyle sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisinde önemli rol üstleniyor.

Isparta Valiliği ile İl Özel İdaresince 129 bin metrekarelik alanda inşa edildikten sonra kentteki tüm belediyelerin de üye olduğu HAY-YURTBİR'e devredilen merkezde, yaklaşık 3 bin sahipsiz hayvanın bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri yürütülüyor. Türkiye'ye örnek olması hedeflenen tesiste hayvan refahının üst düzeyde tutulması amaçlanıyor.

HAY-YURTBİR ve Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, gazetecilere, tesisin büyüklüğü ve teknik kapasitesiyle Türkiye'deki sayılı merkezlerden biri olduğunu söyledi.

Merkezde ameliyathaneler, kısırlaştırma üniteleri ve veterinerlik hizmetlerinin aktif şekilde yürütüldüğünü belirten Parlak, geri dönüşüm sistemine de özel önem verdiklerini ifade etti.

Yemek artıklarının mama üretiminde kullanıldığını aktaran Parlak, "Tesisimizde bulunan mama makineleri sayesinde mamayı kendimiz üretiyoruz. Hem israfın önüne geçiyor hem de hayvanlarımızın beslenmesini sağlıyoruz. İhtiyacın bir kısmını dışarıdan temin etsek de büyük oranda kendi üretimimizle karşılıyoruz." dedi.

Parlak, merkezin Isparta genelindeki tüm belediyeler ve köyleri kapsayan ortak bir yapı olduğunu vurgulayarak, kapasitenin zamanla artırılacağını ve eksiklerin giderileceğini kaydetti.

7/24 bakım ve sağlık hizmeti

HAY-YURTBİR Müdürü Hasan Eryiğit ise merkezde yaklaşık 30 personelin görev yaptığını bildirdi.

Tesiste 14 hayvan bakıcısının yanı sıra veteriner hekim ve teknikerlerin görev aldığını anlatan Eryiğit, sahipsiz hayvanların beslenme, temizlik ve sağlık ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılandığını anlattı.

Merkezde ekimden bu yana yaklaşık 600 hayvanın kısırlaştırma işleminin yapıldığını dile getiren Eryiğit, kış şartları nedeniyle ara verilen operasyonların, ilkbaharla yeniden hız kazanmasının planladığını kaydetti.

Eryiğit, ihbarlar ve resmi başvurular doğrultusunda sahada da aktif çalışma yürüttüklerini belirterek, "Köy, ilçe ve beldelerde toplama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Günlük bakım hizmetlerinin yanı sıra acil müdahale gerektiren durumlar için merkezimizde gerekli tüm tıbbi imkanlar bulunmaktadır." diye konuştu.

Merkezde evsel atık ve yemek artıklarından elde edilen mamalarla beslenme ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığını dile getiren Eryiğit, ileri tetkik gerektiren durumlarda ise Isparta Belediyesi ile koordineli şekilde hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov
“Yasak Ada“ vuruldu Peş peşe patlama sesleri duyuluyor "Yasak Ada" vuruldu! Peş peşe patlama sesleri duyuluyor

10:47
Ateşkese Türkiye’den ilk yorum
Ateşkese Türkiye'den ilk yorum
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
10:29
Lucescu’nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
Lucescu'nun ölüm döşeğindeyken söyledikleri ortaya çıktı: Türkiye maçı aklındaymış
10:12
Bir rezillik daha Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
Bir rezillik daha! Dev maç öncesi yine aynı skandal sloganı attılar
09:31
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası
08:15
Trump, İran’ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı Son anda devreye girdiler
Trump, İran'ı ateşkese ikna eden ülkeyi açıkladı! Son anda devreye girdiler
