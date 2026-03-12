Isparta\'da Şehit Mezarları Bayram Öncesi Temizlendi

Isparta'da Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Isparta Valiliği koordinasyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek mezarlık alanında genel bakım yapıldı.

Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse, şehitlerin fedakarlıklarının unutulmayacağını belirterek, başlatılan çalışmanın aziz şehitlere duyulan minnetin bir göstergesi olduğunu ifade etti.