Isparta\'da Sıfır Atık Projesi\'nde başarılı olan öğrencilere ödül verildi

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Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Sıfır Atık Projesi'nde başarı gösteren öğrencilerine ödül verildi.

Isparta İstiklal Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, anaokulu öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak yaptığı ürünlerin bulunduğu sıfır atık sergisi açıldı.

Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, yaptığı konuşmada, çevre koruma ve geri dönüşüm konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Genç nesillerin çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemli olduğunu belirten Özgödek, "Çevreye ne kadar duyarlı olsak azdır. Geçmiş 70 yıl içerisinde maalesef gereken değeri veremedik. Sanayileşmenin bu durumda etkisi büyük. Çok ciddi önlemler almazsak, yakın zamanda büyük bir felaketle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle çevre bilinci geliştirmeli ve ardından ciddi adımlar atmalıyız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ise, "Çevre bizim sosyal, fiziksel ve biyolojik ortamların tümünden oluşuyor, Bunu gelecek nesillere sağlıcakla ulaştırabilmek için belli bir alışkanlığı sergilememiz gerekiyor. Günümüzde bir iklim değişikliği süreci yaşıyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmek için insanlık olarak alacağımız tedbirler var. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı daha az kirletmek, mümkünse tamamen ortadan kaldırmak birinci görevimizdir." ifadelerini kullandı.