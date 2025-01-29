Isparta'da, sığırcıkların gökyüzündeki dansı güzel görüntüler oluşturdu.
Kaymakkapı Meydanı semalarında akşam saatlerine doğru yüzlerce sığırcık bir araya geldi.
Dakikalarca farklı yönlere uyumlu şekilde uçan, ani dönüş hareketlerinde ses çıkaran kuşlar görenlerin ilgisini çekti.
Bazı vatandaşlar sığırcıkların gökyüzündeki hareketlerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Sığırcıkların doğal gösterisi havanın kararmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Isparta'da Sığırcıkların Dansı - Son Dakika
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