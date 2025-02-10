Isparta\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki araçta silah bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Durdurulan araçlarda yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek geçirildi.

Operasyonda N.G, R.B, A.B. ve F.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.