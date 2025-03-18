Isparta'da Somalili Askerler Arasında Kavga

(ISPARTA) - Isparta Valiliği, General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında çıkan kavga sonucu 24 askerin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olay bir futbol maçı sonrasında meydana geldi. Açıklamada yaralanan askerlerin, kentteki hastanelerde tedavi altına alındığını, askerlerden birinin durumunun diğerlerine göre daha ağır olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında "Kışlada şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir. " denildi.